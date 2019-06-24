شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تقرير "خطة النواب" حول الموازنة وخطة الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، وأحال الدكتور على عبد العال التقرير ومناقشات الاعضاء وما تم إبداءه من اراء وتوصيات للحكومة وعلى اللجان المجلس متابعة الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدها المجلس اليوم لللتصويت على مشروعات قوانين الموازنة والخطة
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق على تقرير "خطة النواب" حول الموازنة وخطة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.