شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تقرير "خطة النواب" حول الموازنة وخطة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، وأحال الدكتور على عبد العال التقرير ومناقشات الاعضاء وما تم إبداءه من اراء وتوصيات للحكومة وعلى اللجان المجلس متابعة الأمر.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدها المجلس اليوم لللتصويت على مشروعات قوانين الموازنة والخطة

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