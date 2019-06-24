شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب يطالب بإحلال الأرامل والمطلقات والمسنين محل المستبعدين بـ"تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة تبين لها أثناء مناقشة العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول حذف البعض من معاشات تكافل وكرامة، أن كثيرا ممن كانوا يصرفون تلك المعاشات بدون استحقاق، متابعاً: "حصول غير المستحق على المعاش يعنى أن مستحقا آخر لا يحصل عليه".
وأضاف القصبي، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى 2015 ويتم إعادة مراجعة المستفيدين من الدعم، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة بأن يتم إحلال غير المستحقين، بالأسر والأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الإعاقة.
وتابع القصبي، أن اللجنة أيضا أوصت بأهمية إعادة توظيف العمالة بالوزارة من جديد، لاسيما أن هناك أماكن خدمية يشكو المواطنين من عدم توافر الموظفين فيها بالشكل الكاف، بالإضافة إلى تأكيده أهمية توظيف المنشآت.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على التوصية بأهمية استرداد أموال المعاشات من المالية وبنك الاستثمار.
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