شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعرض الموازنة للموافقة النهائية:"سننشر أسماء الغائبين بالصحف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، باب المناقشة حول تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020، تمهيداً لعرضها للموافقة النهائية عليها. ‌ ‌ ‌ وقال "عبد العال" موجههاً حديثه للنواب، إن النواب الذين لن يتواجدون خلال الموافقة على الموازنة العامة للدولة، سينشر اسمه فى جميع الصحف، لابد أن يعرف الرأى العام، من كان موجوداً ومن كان غير موجود. ‌ Advertisements ‌ ‌ وتابع رئيس البرلمان، : " دى مسئولية البرلمان، مينفعش يبقى أمر مهم بحجم الموازنة العامة، وانتم مش موجودين". ‌ ‌ ‌ ‌

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