شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله: استيعاب الاقتصاد المصرى الصدمات الخارجية دليل على نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب صلاح حسب الله، رئيس برلمانية حزب الحرية الموافقة علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، مطالباً الحكومة بالإلتزام بإرسال تقرير دورى للبرلمان حول حجم الانفاق والانجازات، لاسيما وأن هناك تحسنا في طريقة إعداد الموازنة وجهد مبذول واضح.

وقال حسب الله، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، إن استيعاب الاقتصاد المصرى الصدمات الخارجية أو الداخلية دليل علي مدي نجاحة، مشيراً إلي العديد من الإيجابيات ومنها ارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة جنباً إلي جنب نمو الاحتياطات النقدية لتغطية الواردات بواقع 10 أشهر.

وأشار حسب الله، إلي العدد من التوصيات التي يجب علي الحكومة الأخذ بها انثاء تطبيق الموازنة، وفي مقدمتها تعظيم موارد الدولة الاستثمارية، مشيراً إلي أن المجلس قام بدوره علي اكمل وجه في إصدار التشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار.، لكننا لا نري التطبيق الفعلي لها علي أرض الواقع، قائلا ً: نسمع عن مليارات الدولارات التي تم جلبها لكننا لا نري في الواقع فرص استثمارية حقيقة بما يعمل علي توفير فرص العمل اللازمة".

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وشدد حسب الله، علي أهمية إعطاء دفعه قوية للأنشطة الاقتصادية سريعة النمو، وإعادة بث الروح في الصناعات المصرية التي يمكن المنافسة خارجياً، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، مشيراً في الوقت نفسه علي أهمية النظر إلي برنامج الحماية الاجتماعية من منطلق احتياجات المواطن، وأي مشاكل في التطبيق يجب ألا يتحملها المواطن، قائلاً : "لا يجب أن تنظر الحكومة لهذه البرامج كرقم إنما كمواطنين في أمس الحاجة للمعاشات".

وتبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.

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