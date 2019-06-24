شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحذف كلمة للنائب على بدر ضد وزير الصناعة من المضبطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من النائب على بدر بالتوقف عن استكمال كلمته فى التعليق عن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020، بعد أن طلب رفع أحد كلماته من المضبطة. ‌ ويعود الأمر خلال انتقاد النائب لوزير الصناعة، بقوله: "هو فين وزير الصناعة واحنا بنناقش الموازنة" منتقدا الوزير بإحدى الكلمات التى اعتبرها رئيس البرلمان مهينة وغير مقبوله وطالب بحذفها. ‌ Advertisements وطالب النائب خلال كلمته، بضرورة تقديم الحكومة لخطتها بشأن الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وحل مشكلة عمال التشجير، وزيادة المخصصات لقطاع التعليم والصرف الصحى، والتوقف عن الاعتماد على الضرائب لزيادة الإيرادات. ‌ ‌ ‌ ‌

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