شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: "أنا عند وعدى بإصلاح معاشات الشرطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التزامه بالوعد الذى سبق وأن أطلقه للنواب بشأن إعادة النظر فى معاشات الشرطة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020، تعقيباً على النائب عبد الله لاشين، والذى قال موجهاً حديثة إلى رئيس النواب: "حضرتك وعدت بمشروع قانون معاشات رجال الشرطة، ولم يتبق سوى أيام قليلة على دور الانعقاد الحالى".

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واستكمل عبد الله لاشين حديثه إلى رئيس مجلس النواب بقوله: "وعدتنى و600 نائبا بالانتهاء من مشروع قانون معاشات الشرطة" ليعلق الدكتور على عبد العال بقوله: "وأنا عند وعدى".

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فى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة حالياً، مطالبة رئيس مجلس النواب، النواب، بالدخول إلى القاعة العامة للمجلس قائلاً: "النواب اللى خارج القاعة عليهم الدخول إليها، البهو عاملى مشكلة".

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وتبلغ حجم موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتج المحلى الإجمالى.