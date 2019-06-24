العرب اللندنية: انتخابات اسطنبول أذلًت أردوغان..وستؤدى لانشقاقات كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على الهزيمة التى منى بها حزب أردوغان فى انتخابات الإعادة على مقعد اسطنبول مؤكدة أن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقى خسارة مهينة في إسطنبول بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.
أضافت العرب الندنية فى تقرير لها اليوم ، أن إذلال الهزيمة يكمن فى كون أردوغان وحزب العدالة والتنمية عملا المستحيل من أجل إعادة الانتخابات بعد فوز مستحق سابق لإمام أوغلو، لافتاة إلى أنه مهما كانت النتائج فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج منها أضعف من ذي قبل، بعد أن اهتزت صورة رجل تركيا القوي.
وفقا للتقرير، اعتبر مراقبون أنّ هذه الانتخابات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف أردوغان، أيا تكن النتيجة قبل إعلان فوز أكرم إمام أوغلو كما أن خسارة ستترك إسطنبول أثرا كبيرا على القاعدة المحافظة في تركيا.
وتابع التقرير:"من المحتمل أن تشهد الأيام المُقبلة المزيد من التطورات مثل تقدم الرئيس الأسبق لتركيا عبدالله غول وأحمد داود أوغلو بقوة إلى مجال العمل السياسي، مع احتمال حدوث انشقاقات كبيرة داخل المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية".
فى سياق متصل قال الكاتب التركي أرغون باباهان إن إسطنبول تمثل صورة مصغرة لتركيا بكاملها، وهي المدينة التي ولد فيها حزب العدالة والتنمية حتى ارتقى إلى ما وصل إليه في الوقت الحالي.
وأضاف باباهان، أن اسطنبول تمثل الوقود المشغّل لماكينة حزب العدالة والتنمية لأنها تمنح عقودا بالمليارات من الدولارات عبر المناقصات العامة والخدمات.
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