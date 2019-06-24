شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعد لائحة نموذجية لبدلات السفر فى المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها ناقشت مشروع لائحة بدل السفر النموذجية ومصروفات الانتقال والنقل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيداً لإلغاء اللوائح المعمول بها في المؤسسات في السنوات السابقة، والعمل باللائحة الجديدة.

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وتضمنت اللائحة المقترحة أن يكون السفر بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وطلبت من المستشار القانوني للهيئة إعداد الصيغة النهائي بعد مناقشتها مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير تمهيداً لإصدارها في اجتماعها القادم.

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