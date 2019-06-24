شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة العامة للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ميرفت موسى، إن الموازنة المخصصة لقطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل غير كافية، مضيفة أن أغلب المستشفيات التى حدث فيها تطوير لم تكتمل حتى الآن، متابعة: "لا فيه أطباء ولا مستلزمات، والمبالغ المخصصة فى الموازنة ضئيلة جداً".

وأضافت النائبة فى كلمته خلال الجلسة العامة، أنه من المهم زيادة مخصصات مشروع تكافل وكرامة، وكذلك مخصصات المحليات والصرف الصحى والمياه النقية، مطالبة الحكومة بتطوير أفكار تجاه قطاع السياحة، معلنة فى نهاية حديثها بالموافقة على مشروع الموازنة العامة.

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فيما طالب النائب خالد الخطيب، بتثبيت العاملين بالمكافآت، وعلاج العجز غير العادى فى الوحدات الصحية، وكذلك طالب وزيرة التخطيط، بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة للتسويات، معلناً موافقته على الموازنة.

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