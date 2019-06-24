شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بالمناقشة حول الموازنة وعدم الحياد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالحديث فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وعدم الحياد عنها بالحديث عما يخص الدوائر، مشيراً إلى أن الموازنة قانون شكلى وكل طالب فى سنة أولى حقوق يعى هذا الكلام.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، إن قانون الموازنة الوحيد الذى يوزع على كافة اللجان، مما يعنى أن جميع النواب تحدثوا فى لجانهم وأبدوا ملاحظاتهم، أما المفترض أن الجلسة ستشهد الموافقة أو عدمها، متابعاً: مش معقول هترك مصير الدولة لـ400 واحد عايزين يتكلموا.

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وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية الحديث داخل تفاصيل الموازنة العامة وما يتعلق بيها من توصيات دون الحديث عن مشاكل الدوائر، قائلاً: مش معقول الكلام كله عن الدوائر.

وكان النائب هيكل نافع، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، قد طالب رئس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة تخصيص 12 ألف متر بالمرج لبناء مستشفى المرج العام، وكذلك مطالبة وزيرة التخطيط بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة لبنائه.

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