شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لمشروع غرب المنيا للنواب: قبل ما تتهمونا ساعدونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الانتاج بوزارة الزراعة المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، إن المشروع تعرض للإخفاق من قبل.

وقال: هناك إخفاق بالفعل نتيجة استعجال الأمور ولكننا نعمل الآن على أسس علمية.

وأضاف أن مشروع غرب المنيا يشهد الآن نجاحا.

وتابع قائلا،:"الآن نحن نزرع القمح والشعير والبنجر ومتوسط إنتاج البنجر يبلغ 22 طن للفدان وهو أعلى من انتاجية أرض الوادي التي تنتج 20 طن للفدان ونسبة السكر في بنجر المشروع يبلغ 23 % وهى أعلي من أرض الوادى وبجودة بنسبة 88 بالمائة والشركات ترغب في الحصول علي هذا البنجر.

وأضاف عبد العال:"قبل تتهمونا ساعدونا فنحن نعمل في ظروف غاية في الصعوبة ونحتاج إلي محطة كهرباء ومساعدة البرلمان في ذلك ومفيش اتصالات نهائيا في تلك المنطقة ورغم ذلك هناك نجاحات".

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جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة طلب المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمى السليم فى تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.

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