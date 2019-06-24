مجهولون يضرمون النار في سيارة صاحب مصنع ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أضرم مجهولون النار في سيارة صاحب مصنع، اليوم الإثنين، أثناء وقوفها بالقرب من منزله بدائرة قسم شرطة ثان بنها، ما أدى إلى تفحم السيارة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، يفيد تلقيه بلاغًا من "خالد.م.ا" صاحب مصنع ومقيم دائرة القسم، يفيد قيام مجهولين بإضرام النار في سيارته الخاصة أثناء وقوفها بجوار منزله بدائرة القسم ما أدى إلى تفحم السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2891 جنح قسم ثان بنها، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.