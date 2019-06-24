محافظ الشرقية يستجيب لطلب مواطن ويسلمه وحدة سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمطلب والد الطفل "سيف" من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصاب في حادث سير أدى إلى بتر ساقه اليسرى؛ وذلك بمنحه وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية.

كان محافظ الشرقية، كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، بإجراء البحث الاجتماعي اللازم للأسرة وإعداد تقرير مفصل بالحالة، وبعد أن ثبت أحقيته، استقبل المحافظ المواطن وأسرته في مكتبة ومنحه عقداً لوحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية والحالات المُلحة.

وأمر المحافظ، بفتح ملف تكافل وكرامة لعمل معاش للأسرة، وفتح ملف كرامة للابن المعاق، وتوفير كشك للمواطن بالتنسيق مع جمعية الأورمان لمساعدته على تلبية متطلبات الحياة.