البنك المركزي يوافق لـ 7 بنوك جديد على إصدار بطاقات "ميزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إنه منح رخصة إصدار بطاقات ميزة لعدد ٧ بنوك إضافیة تقدمت بطلبات الإصدار ووافق البنك علیھا، وھي بنوك التجاري الدولي، والتنمیة الصناعیة، والشركة المصرفیة العربیة الدولیة، والمصرف المتحد، والزراعي المصري، والإسكندریة، والمصري لتنمیة الصادرات.

وأضاف المركزي في التقرير السنوي لعام 2017-2018، والمنشور على موقعه الإلكتروني، أن هذه البنوك تأتي بالإضافة إلى البنوك العامة الأربع التي يمكن من خلالها إصدار بطاقات ميزة حاليا وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان.

وذكر البنك المركزي، أنه يجري العمل على تنفيذ مبادرته للإقراض الرقمي، والتي ستسھم في تیسیر إتاحة التمویل لقاعدة عریضة من المواطنین بكفاءة وفاعلیة.

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وأشار إلى أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات شهد بعض التطورات خلال الفترة الأخیرة منها إصدار منظومة الدفع الوطنیة "ميزة"، حيث تم التشغيل التجريبي للمنظومة بنھایة شھر دیسمبر الماضي باستخدام تكنولوجیا الشریحة الذكیة.

وأوضح البنك أن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي انتهت من اختبارات البنیة التحتیة التكنولوجیة مع جمیع أطراف المنظومة والتي من شأنھا ضمان إتاحة انتشار الخدمة بأنحاء مصر، حیث تم الانتھاء من اختبار واعتماد جمیع ماكینات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، وكذا الربط الفني، واعتماد تشغیل جمیع نقاط البیع الإلكترونیة.

وقال إن بطاقات میزة تتوافر بالمرحلة الأولي كبطاقات مدینة (Debit) أو مدفوعة مقدما، ویمكن استخدام بطاقات میزة من خلال أي ماكینة صراف آلي، أو من خلال أي ماكینة نقاط بیع إلكترونیة (POS).