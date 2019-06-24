"بي بي سي – عربي" : تونس تتصدّر البلدان العربيّة في عدد " غير المتديّنين"

أجرت شبكة البارومتر العربي البحثية إستطلاعا للآراء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصالح "بي بي سي عربي"

وخلص الإستطلاع الذي نُشر أمس، الأحد 23 جوان 2019 ، إلى وجود طيف واسع من الآراء حول قضايا شتى من الدين إلى حقوق المرأة ومن الهجرة إلى تقبل المثليين جنسيا.

كشف الإستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 25 ألفا من سكان عشر دول بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019، أن عددا متزايدا بإضطراد من العرب يديرون ظهورهم للدين والتدين.

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فمنذ عام 2013، إرتفعت نسبة الذين يصفون أنفسهم بأنهم "غير متدينين" من 8 في المائة إلى 13 في المائة. ويصف ثلث التونسيين وربع الليبيين أنفسهم هكذا، أما في مصر فقد تضاعف حجم هذه المجموعة بينما تضاعف حجمها أربع مرات في المغرب.