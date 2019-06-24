طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأكثر استفادة من مضيق هرمز بحمايته، موضحا أن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور من دون أي مقابل.
وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين إن على اليابان والصين وكافة الدول حماية ناقلاتها النفطية التي تمر
وأضاف: "لماذا يتوجب علينا حماية
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطلب من الصين واليابان ودولًا أخرى حماية سفنها في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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