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ترامب يطلب من الصين واليابان ودولًا أخرى حماية سفنها في مضيق هرمز

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأكثر استفادة من مضيق هرمز بحمايته، موضحا أن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور من دون أي مقابل.
وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين إن على اليابان والصين وكافة الدول حماية ناقلاتها النفطية التي تمر

عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الصين تحصل على 91% من إجمالي استهلاك نفطها عن طريق المضيق، بينما تحصل اليابان على 62% من إجمالي نفطها عبر المضيق أيضا.
وأضاف: "لماذا يتوجب علينا حماية
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طرق الشحن للدول الأخرى منذ سنوات بدون أدنى مقابل... وعلى هذه الدول حماية ناقلاتها بنفسها في الرحلات دائمة الخطورة... ونحن لسنا بحاجة إلى أن نكون هناك، فلقد أصبحنا أكبر منتج للطاقة في العالم، مشددا على أن طلب الولايات المتحدة من إيران بسيط للغاية، وهو عدم امتلاك السلاح النووي، والتوقف عن تمويل ورعاية الإرهاب.
 
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