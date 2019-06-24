تعتبر الانتخابات التركية وخسارة حزب التنمية والعدالة بزعامة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان من أكثر القضايا التي تشغل العديد من الدول.
وتصدرت الانتخابات الصحف الأجنبية وأجمعوا أنهاستضع مستقبل أردوغان وحزبه على الهاوية، وبحسب ما ذكرت صحيفة "دي فيلت" أن النظام التركي من أكبر النظم الديكتاتورية
وقالت الصحيفة إن الأتراك من أكثر الشعوب المقاومة لأنها اعترضت على نظام اردوغان الديكتاتوري والمتغطرس بالرغم من أنه يفرض سيطرته الكاملة على الإعلام والقضاء، بالإضافة إلى فصل الآلاف من الموظفين واعتقال عشرات الآلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية: النظام التركي أكبر نظام دكتاتوري في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.