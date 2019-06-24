صحيفة ألمانية: النظام التركي أكبر نظام دكتاتوري في العالم

تعتبر الانتخابات التركية وخسارة حزب التنمية والعدالة بزعامة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان من أكثر القضايا التي تشغل العديد من الدول.

وتصدرت الانتخابات الصحف الأجنبية وأجمعوا أنها

ستضع مستقبل أردوغان وحزبه على الهاوية، وبحسب ما ذكرت صحيفة "دي فيلت" أن النظام التركي من أكبر النظم الديكتاتوريةفي العالم.

وقالت الصحيفة إن الأتراك من أكثر الشعوب المقاومة لأنها اعترضت على نظام اردوغان الديكتاتوري والمتغطرس بالرغم من أنه يفرض سيطرته الكاملة على الإعلام والقضاء، بالإضافة إلى فصل الآلاف من الموظفين واعتقال عشرات الآلاف.