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بالفيديو.. السلطات الفرنسية تعلن حالة التأهب لموجة حر قاتلة

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أعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب في البلاد لتجنب موجة الحر القاتلة التي لم تشهدها البلاد منذ عام 2003، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 104 درجات فهرنهايت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فرنسا تستعد لطقس حار جدًا هذا الأسبوع، نتيجة للهواء الساخن القادم من الصحراء.

كما رفعت الأرصاد الفرنسية إلى درجة الإنذار

إلى البرتقالي، مشيرة إلى أن الحرارة سوف تصل إلى ثاني أعلى مستوى في الوصول إلى الدرجات القياسية، وذلك بحلول منتصف الأسبوع.

يذكر أن فرنسا لم تتعرض لمثل هذه الموجة منذ عام 2003، حيث بلغت درجة الحرارة في العاصمة رقما قياسيا وصل إلى 104.72 فهرنهايت.

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قال خبير الأرصاد الجوية الفرنسي "توال" إن فترة الطقس شديد الحرارة من المرجح أن يستمر إلى شهر يوليو.

وأصدر المسئولون في جميع أنحاء أوروبا مبادئ توجيهات للبقاء على قيد الحياة بسبب الطقس الحار كما أعلنت المستشفيات حالة تأهب قصوى لاستقبال عدد كبير من حالات الجفاف والسكتة الدماغية والحالات الأخرى المرتبطة بالطقس.

كما تعهد المسئولون بفتح "غرف تبريد" داخل المباني العامة، وإنشاء نوافير مياه مؤقتة وترك حدائق المدينة مفتوحة، كما سيقوم عمال المدينة بتوزيع المياه على المشردين.

 

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