مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في منطقة باب الزاوية، وعلى جسر حلحول بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال داهمت قرية المفقرة، واستولت على خيمه سكنية يقطنها المواطن قاسم حمامدة وعائلته، مستنكرا انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، التي تسعى من خلالها إلى التضييق على المواطنين في تلك المناطق لحملهم على الرحيل عنها.
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