باكستان توقع غدًا خطة تعاون استراتيجية جديدة مع الاتحاد الأوروبي

كشف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الاثنين، أن باكستان ستوقع خطة استراتيجية جديدة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسلغدا (الثلاثاء) .
وقال قريشي في تصريحات للصحفيين في مطار إسلام آباد الدولي قبيل
مغادرته إلى بروكسل، إن التوقيع على الخطة الاستراتيجية سيسهم في بدء عهد جديد من التعاون طويل الأمد بين باكستان والاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
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