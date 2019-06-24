مسئولة أممية تطالب سلطات السودان بوقف القمع وإعادة الإنترنت

طالبت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية بالسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان إلى البلاد والكف عن "قمع" المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت للمشتركين. وأضافت أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مائة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي أثناء فض اعتصامات المحتجين في الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري. هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي أثناء فض اعتصامات المحتجين في الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري. واعتبرت في كلمة ألقتها في بداية دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة السودانية "قوبلت بقمع وحشي من قوات الأمن هذا الشهر". وطالب المجلس العسكري في السودان مؤخرا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بتوحيد جهودهما للوساطة بين "المجلس العسكري" وائتلاف مدني معارض. وتتفاوت مواقف "المجلس العسكري" والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل.

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