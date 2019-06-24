روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران غير قانونية

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران غير قانونية.

قال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال كيف ستواجه روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران: "نحن نعتبر هذه العقوبات غير قانونية".

في هذا الصدد، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن العقوبات التي تهدد أمريكا بفرضها على إيران،

ستؤدي إلى تفاقم الوضع.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن "أمريكا فرضت عقوبات على الأفراد والشركات، وفرضت عقوبات ضد الإرهاب، وشنت حربًا اقتصادية علينا، هل بقي عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران؟ فرضوا العقوبات علينا لمدة 40 عامًا وما زلنا

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نقاومهم على مدى 40 عامًا".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد في وقت سابق، بفرض عقوبات إضافية على إيران.

وقال ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافة على إيران، مشيرًا إلى أن طهران لن تستطيع أن تحصل على أسلحة نووية.

وكتب ترامب على "تويتر"، السبت 22 يونيو: "إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية"، مضيفًا: "في ظل الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه معهم الرئيس السابق باراك أوباما، كان الإيرانيون على طريقهم لامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة".