نائب لبناني: القضية الفلسطينية ليست للبيع وبلادنا ليست للتوطين

علق النائب اللبناني بكر الحجيري عضو كتلة "تيار المستقبل" النيابية على المرحلة الأولى من صفقة القرن التي أعلنها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنير، قائلا إن هناك قرارا حاسما ومبدأيا مبني على أن القضية الفلسطينية ليست للبيع ولبنان ليس للتوطين.
وأضاف: "نحن نرفض أي عروض وإغراءات مالية، نحن مع الشعب الفلسطيني أن يكون في أرضه وفي عاصمته القدس الشرقية كعاصمة أكيدة له".
وتابع: "في ما يتعلق بالإغراءات التي تتم فيصفقة القرن، هذه ليست صفقة هذه سفالة القرن، ولا نعرف ماذا يسمى ترحيل بشر من أرضهم بهذه الطريقة التي تتم، هذه أمور مرفوضة تماما ونحن والشعب الفلسطيني سنقاوم، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا".
وأوضح الحجيري أن مصلحة لبنان الوطنية تقتضي موقفا رسميا بهذا الاتجاه.
وأشار النائب اللبناني إلى أن "عملية تدمير مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال ووضع
وأكد أنه "يجب أن يذهب الشعب السوري إلى سوريا، ويجب تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين ويجب أخذ قرار روسي وبحماية روسية لإعادة السوريين إلى أرضهم وإلا نحن أمام مشروع أمريكي كبير وليس فقط توطين فلسطيني إنما سوري وغيره".
ورأى الحجيري أن الرهان أولا على القرار الروسي وليس على القرار السوري ولا القرار اللبناني في مسألة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
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