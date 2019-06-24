قتلى وجرحى في أعمال عنف بالعراق

شهدت مدن عراقية عدة من بينها العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى.

ففي منطقة البكرية بالعاصمة بغداد، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن شخصاً اقتحم منزلاً وقام بإطلاق النار على ساكنيه وهم رجل وزوجته وأطفاله الاثنين، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

كما أعلن مصدر في الشرطة مقتل مدني بهجوم مسلح أثناء مروره ضمن منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوب شرق بغداد، فيما أسفر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب العاصمة عن وقوع خسائر لم يتم حصرها بعد.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة بإصابة منتسب في مديرية لمكافحة الإجرام بمحافظة البصرة إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون، فيما أعلنت وزارة الداخلية العثور على رفات منتسب بالدفاع المدني في محافظة الأنبار بعد اعتراف معتقل على مكانه في صحراء المحافظة.

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