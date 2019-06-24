سقوط طائرتين عسكريتين في ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن الألمانية، اليوم الإثنين، سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني.

ويأتي إعلان الوزارة تأكيداً لمعلومات أوردتها محطة "أوستزيفيله" الإذاعية و صحيفة "نوردكورير".

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.

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وتبعد المنطقتين عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالى عشرة كيلومترات.

وتنتمي الطائرتين إلى سرب طائرات 73 "شتاينهوف" المتمركز في منطقة لاجه بالرقب من مدينة روستوك. ومن المقرر أن يتوجه وزير داخلية الولاية، لورنتس كافير، إلى مكان الحادث، للاطلاع على الأوضاع، بحسب بيانات متحدثه.

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