ترامب: على إيران الكف عن السعي لحيازة السلاح النووي ورعاية الإرهاب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن ما يطلبه من السلطات الإيرانية بسيط جداً، إذ يقتصر على عدم امتلاك طهران للأسلحة النووية، ووقف الدعم الذي تقدمه للإرهاب.

واعتبر ترامب في تغريدات على "تويتر" أن "ما نطلبه من إيران بسيط جداً، عدم امتلاك امتلاك أسلحة نووية، ووقف دعمها للإرهاب".

وتأتي تصريحات ترامب بعدما أكد في وقت سابق أنه سيفرض عقوبات مشددة إضافية اليوم على طهران رداً على إسقاطها طائرة أميركية مسيّرة الأسبوع الماضي.

كما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الدول بحماية ناقلات النفط في الشرق الأوسط.

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وقال ترامب عبر "تويتر" إن "على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان".

وكتب أن "91 في المئة من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز و62 في المئة (من واردات) اليابان، والأمر ينطبق على الكثير من الدول الأخرى" متسائلاً: "لماذا نحمي هذه الطرق البحرية لحساب دول أخرى دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائماً خطراً".

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