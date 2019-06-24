مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا اليوم الاثنين، إن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة قُتل.

وجاء هذا الخبر بعد ساعات من وفاة مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا ميغبارو كيبيديه، صباح الإثنين، متأثراً بجروح تعرض لها السبت، وفق ما أعلن التلفزيون المقرب من السلطة "إي بي سي".

وأسفرت أعمال العنف يوم السبت، عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي.

وقالت إثيوبيا إن هذا الاعتداء واعتداء آخر وقع السبت في أديس أبابا، قتل فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش جاءا في سياق "محاولة انقلاب" ضدّ الحكومة المحلية في أمهرة.

وقال رئيس البرلمان الإثيوبي تاغيس شافو، الذي تلى بيانه على التلفزيون الرسمي ليل الأحد إنه "يوم حزين للبلد بأكمله، فقدنا أشخاصاً وطنيين".

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وأكد وزير الدفاع ليما ميغيرسا، في خطاب متلفز الأحد، أن الأحداث الأخيرة تركت ثاني أكبر بلد أفريقي لجهة عدد السكان "في وضع صعب".

ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل كامل في أرجاء البلاد لليوم الثالث على التوالي، بعدما شهدت انقطاعاً معظم الأسبوع السابق بدون تفسير.

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وقالت الحكومة إن الجنرال أسامنيو تسيجي هو العقل المدبر لهجمات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس ولاية أمهرة مساء يوم السبت.