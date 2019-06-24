"فيسبوك": روسيا لم تستخدم منصتنا للتأثير على "بريكسيت"

أكدت "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه "ما من دليل قطعاً" على أن قوى خارجية مثل روسيا استخدمت منصتها للتواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، لاستهداف المستخدمين والتأثير على تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال نيك كليج رئيس الشؤون الدولية في "فيسبوك" ونائب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إن "الشبكة أجرت تحليلين كاملين لبياناتها المتداولة قبيل استفتاء 2016، ولم تجد أي دليل على محاولة ملموسة لقوى خارجية للتأثير على النتيجة".

وتساءل المعارضون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي مراراً عما إذا كان الكرملين لعب دوراً في التصويت، من خلال بث قصص على الإنترنت بشأن أمور مثل الهجرة في محاولة للتأثير على الرأي العام.

وقالت بريطانيا إنها لم تجد أي دليل على أن روسيا تدخلت في التصويت، كما نفت موسكو أكثر من مرة أنها حتى حاولت ذلك.

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وأضاف كليج، الذي كان نائباً لرئيس الوزراء من 2010 إلى 2015 وأحد الدعاة بقوة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، أن جذور التشكيك البريطاني في أوروبا بدأت قبل وقت طويل من إطلاق "فيسبوك"، مضيفاً أن وسائل الإعلام التقليدية كانت تقف وراءها لسنوات عديدة.

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وتعرضت شركة الاستشارات "كمبردج أناليتيكا" أيضاً للتدقيق بشأن دورها في استفتاء 2016، بعد حصولها على بيانات من ملايين المستخدمين لـ "فيسبوك" دون إذن.

وقال كليج إن أي زعم بأن البيانات استخدمت في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي هو غير صحيح أيضاً.