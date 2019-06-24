سنغافورة: الحرب التجارية أخطر من "الأزمة المالية"

أكد رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، أن "الحرب التجارية أخطر من الأزمة المالية".
وقال في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، إنه لا يتوقع أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من حل الخلافات التجارية بينهما، خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مشيراً إلى أن الأمر "يتطلب عملية طويلة".
وأوضح أن تبعات النزاع "ربما تكون حتى أخطر من الأزمة المالية"، التي حدثت قبل نحو عقد من الزمن، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى التواصل مع بعضهما البعض على مستويات أعلى.
واقترح، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، أن يبدأ البلدان بالقضايا الأكثر سهولة من أجل بناء الثقة.
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ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة بعد أيام.
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