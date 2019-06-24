كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 226 صاروخا باليستيا منذ بدء العملية العسكرية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف بقيادة السعودية أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" أطلقوا 226 صاروخا باليستي منذ بد العمليات العسكرية في اليمن فيمارس 2015.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "هناك متابعة من قبل التحالف لقدرات المليشيات الحوثية خاصة الطائرات دون طيار، والصواريخ الباليستية.. أطلقوا منذ بداية العمليات العسكرية عدد 226 صاروخا باليستي.. وحققنا العديد منا لأهداف العملياتية في تحييد هذه القدرات ونتخذ كافة الإجراءات الصارمة ضد المليشيات لتدمير هذه القدرات".