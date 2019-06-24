كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الانتخابية في ألبانيا توافق على الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت أكبر مؤسسة انتخابية قانونية في ألبانيا إجراء الانتخابات المحلية، رافضة خطوة من رئيس البلاد لإلغائها.
وقد صوّتت اللجنة الانتخابية المكونة من خمسة قضاة بالإجماع على مشاركة حزبًا سياسيًا صغيرًا، طالب بإلغاء القيود بناءً على إجراء الرئيس إلير ميتا، في انتخابات يوم الأحد.
في وقت سابق من هذا الشهر، اعلن ميتا الغاء الانتخابات المحلية، خشية أن يكون الاقتراع "غير ديمقراطي" لمقاطعة أحزاب المعارضة من يمين الوسط الانتخابات.
وقد بدأ البرلمان المؤلف من 140 مقعدًا إجراءً مطولًا للاطاحة بميتا بسبب انتهاكه المزعوم للدستور، على الرغم من أن الاشتراكيين لا يملكون 94 صوتًا التي يحتاجون إليها.
قادت المعارضة الاحتجاجات منذ منتصف فبراير، متهمة الحكومة بصلاتها بالجريمة المنظمة والمطالبة بإجراء انتخابات عامة جديدة.
قادت المعارضة الاحتجاجات منذ منتصف فبراير، متهمة الحكومة بصلاتها بالجريمة المنظمة والمطالبة بإجراء انتخابات عامة جديدة.