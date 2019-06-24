اللجنة الانتخابية في ألبانيا توافق على الانتخابات المحلية

وقد صوّتت اللجنة الانتخابية المكونة من خمسة قضاة بالإجماع على مشاركة حزبًا سياسيًا صغيرًا، طالب بإلغاء القيود بناءً على إجراء الرئيس إلير ميتا، في انتخابات يوم الأحد.

في وقت سابق من هذا الشهر، اعلن ميتا الغاء الانتخابات المحلية، خشية أن يكون الاقتراع "غير ديمقراطي" لمقاطعة أحزاب المعارضة من يمين الوسط الانتخابات.