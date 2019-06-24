كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل رجل في الشيشان بعد مهاجمته اثنين من رجال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة في مقاطعة الشيشان الروسية، أن أحد المهاجمين أصاب ضابطين قبل قتله بالرصاص.
وقالت وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إن المهاجم قتل وجرح عددًا من الحراس على أبواب مقر إقامة الزعيم الإقليمي الشيشاني رمضان قديروف قبل قتله، لا يمكن تأكيد الادعاء بشكل مستقل.
وقالت السلطات، إن الهجوم وقع في العاصمة الشيشانية جروزني عندما أوقفت الشرطة سيارة لفحصها، وطعن السائق الشرطي بسكين، وأطلق النار على ضابط آخر وأصابه بجروح.
وأوضح المحققون اليوم الاثنين، أن المهاجم من سكان جروزني، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وأنهم يبحثون عن علاقاته المحتملة مع الجماعات المتطرفة، وقد أعلنت جماعة الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إن المهاجم قتل وجرح عددًا من الحراس على أبواب مقر إقامة الزعيم الإقليمي الشيشاني رمضان قديروف قبل قتله، لا يمكن تأكيد الادعاء بشكل مستقل.