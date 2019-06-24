مقتل رجل في الشيشان بعد مهاجمته اثنين من رجال الشرطة

وقالت السلطات، إن الهجوم وقع في العاصمة الشيشانية جروزني عندما أوقفت الشرطة سيارة لفحصها، وطعن السائق الشرطي بسكين، وأطلق النار على ضابط آخر وأصابه بجروح.

وأوضح المحققون اليوم الاثنين، أن المهاجم من سكان جروزني، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وأنهم يبحثون عن علاقاته المحتملة مع الجماعات المتطرفة، وقد أعلنت جماعة الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم.