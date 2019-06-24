كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يمدد الحظر الغذائي على الدول التي تفرض عقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم رئاسي، يمدد الحظر المفروض على استيراد المواد الغذائية من دول فرضت عقوبات على روسيا.

وجاء في المرسوم، الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين، أن القيود المفروضة ستبقى سارية المفعول، حتى نهاية عام 2020.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014.

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وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات ضد روسيا.

وفي أغسطس عام 2014، وقع الرئيس بوتين على مرسوم، حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والأجبان والمواد الغذائية، إلى روسيا من الدول التي فرضت قبل ذلك عقوبات ضد روسيا وهي: الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا والنرويج.

وشمل الحظر الروسي، اللحوم ومختلف أنواع المرتديلا، والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومشتقات الحليب. ومع استمرار العقوبات الغربية، مددت روسيا أيضا ردها عليها، وكان التمديد الأخير حتى نهاية عام 2019.