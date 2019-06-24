كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين تحطم طائرتين عسكريتين تتبعان القوات المسلحة الألمانية، شمال شرقي ولاية مكلنبورغ فوربومرن، ونجاة قائديهما عبر استخدامهما "المقعد القاذف".

وذكر الحساب الرسمي للشرطة الألمانية على موقع "تويتر " إن "طائرتين عسكريتين من طراز يوروفايتر اصطدمتا ببعضهما البعض في السماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمالي البلاد".

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وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قائدا الطائرة تمكنا من إنقاذ نفسيهما عبر استخدام المقعد القاذف".

وبحسب موقع فوكس، فإن الطيارين تمكنوا من قذف أنفسهم ومكانهم الأن غير معروف.

وقد أكدت المعلومات وزارة الداخلية في المنطقة. ونشر راديو أوستسيويلي فيديو، يظهر فيه سحابتين دخان في السماء فوق الأفق. وذكرت أنه نشب حريق في مكان الحادث. ووصلت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى المكان.