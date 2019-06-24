كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تواصل الفرق التجارية الإمريكية والصينية قبل مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول صيني اليوم الاثنين بأن المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين يناقشون سبل حل النزاعات قبل اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وصرح وانج شوين نائب وزير التجارة للصحفيين إن الجانبين كانا يسعيان إلى "تعزيز الإجماع المهم الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين" في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي. ولم يقدم وانغ أي تفاصيل حول قضايا محددة قيد المناقشة.

يمثل اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في أوساكا الفرصة الأولى التي تسمح ترامب وشي من خلالها التغلب على النزاع التجاري وجهًا لوجه منذ فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25 ٪ على 250 مليار دولار من الواردات الصينية، ورد الصين بالتعريفة الجمركية على البضائع الأمريكية.

وقد وصل الجانبان إلى طريق مسدود بعد 11 جولة من المحادثات فشلت في التغلب على مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك الصين للتكنولوجيا الأمريكية وفائضها التجاري الهائل. وتنفي الصين إجبار الشركات الأمريكية على تسليم الأسرار التجارية، وتقول إن الفائض اقل بكثير مما يظهر.

