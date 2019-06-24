كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنافسون يتبنون أسعارًا مرتفعة مع تخلي لويد عن بعض التأمين على السفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس منافسو لويد في لندن مع ارتفاع معدلات التأمين البحري، تاركين السوق الذي مضى عليه 330 عامًا بعد أن تخلى عن قطاعات من أقدم خط أعماله العام الماضي.

و بتزايد أقساط التأمين البحري، التي انخفضت حتى عام 2018 لسنوات بسبب تصاعد المنافسة وانخفاض المطالبات، بعد زيادة خسائر الكوارث في العامين الماضيين وتزايد التوترات الجيوسياسية.

قال الرئيس التنفيذي جون نيل لرويترز في نيويورك الأسبوع الماضي إنه بالنسبة لـ "لويدز" التي لا تزال تعاني من خسائر لمدة عامين بسبب المطالبات الثقيلة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، سيستغرق الأمر ما بين 12 إلى 24 شهرًا قبل عودة القطاع إلى الأرباح.

وقال نيل إنه على الرغم من أداء القطاع بشكل أفضل في الربع الأول من عام 2019، إلا أن النقابات كانت بحاجة إلى تحديد "السعر المناسب" للمخاطر والنظر فيما إذا كانت جميع أنواع الأعمال البحرية غير قابلة للتأمين بعد أن أخبرت لويدز أعضائها البالغ عددهم 99 عضوًا بخفض أسوأ 10 في المائة من العمل في العام الماضي.

وقال الوسيط غالاغر في تقرير صدر في فبراير الماضي إن 10 شبكات للويد قد سحبت أو قللت من أعمالها البحرية، وقد استفاد من ذلك سوق شركات لندن الأصغر، والذي يعمل بشكل منفصل في المدينة.

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وقال أحد كبار مؤمني سوق شركات لندن: "نحن بالتأكيد نرى أعمالًا من لويد تأتي من بابنا".

وقال مايلز تافس، رئيس قسم الملاحة البحرية والطيران في شركة "لويد إيم إيس أملين"، إن معدلات الشحن البحري ارتفعت بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة هذا العام، بينما تقول المصادر إن معدلات اليخوت ارتفعت بنسبة 20 في المائة على الأقل، وثلاثة أضعاف في بعض المواقع.

وقال ألكساندر موت، المدير البحري لدى الوسيط إيه إف إل: "أظهر سوق شركة (لندن) مرونة أكبر في مقاربتها، وكذلك الأسواق الأوروبية الأخرى، وخاصة فرنسا والدول الاسكندنافية".

وقالت شركة التأمين البحري النرويجية "سكالد" إنها ستغلق شبكة لويد في يوليو، وستحول الأعمال إلى أوسلو وسوق شركة لندن.

