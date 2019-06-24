كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مطالبنا لإيران بسيطة.. لا سلاح نوويا ولا رعاية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من إيران بسيط وهو "عدم امتلاك أسلحة نووية ووقف تمويل ورعاية الإرهاب".

وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه على الصين واليابان وكافة الدول الأخرى، حماية ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز.

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وأوضح ترامب: الصين تتحصل على 91 بالمئة من النفط من المضيق، واليابان 62 بالمئة، وكذلك كثير من الدول، نحن نحمي ممرات الملاحة البحرية في المنطقة لهذه الدول منذ سنوات مقابل لا شيء.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الوجود عند مضيق هرمز، بعد أن أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم.