كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي: ترامب مستعد للحوار مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب على استعداد للحوار مع إيران بشأن اتفاق ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية لكن يتعين على طهران الحد من أنشطة برنامجيها النووى والصاروخى وكذلك دعمها لوكلاء لها فى المنطقة.

وصرح هوك للصحفيين بإن إيران إما أن "تجلس إلى الطاولة أو تشهد اقتصادها ينهار" لكنه أحجم عن الخوض فى تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة المتوقع الإعلان عنها اليوم.

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وكان هوك يتحدث عبر الهاتف من سلطنة عمان حيث يقوم بجولة في منطقة الخليج قبل أن يتوجه إلى باريس.