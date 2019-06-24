إصابة 16 شخصًا جراء حريق مستودع ذخيرة بكازاخستان

وأوقفت السلطات في كازاخستان حركة السكك الحديدية في المنطقة عقب تفجيرات اليوم الاثنين في المستودع القريب من بلدة أريس في منطقة شيمكنت في جنوب كازاخستان.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وبدأت في إجلاء سكان آريس البالغ عددهم 45000 نسمة. لقد كانت الانفجارات في المستودع قوية بدرجة كافية ليتم تسجيلها من قبل دائرة الزلازل في البلاد.

