كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 16 شخصًا جراء حريق مستودع ذخيرة بكازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اجتاح حريق مستودع ذخيرة مترامي الأطراف في كازاخستان، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا على الأقل وإجبار عشرات الآلاف على الفرار.
وأوقفت السلطات في كازاخستان حركة السكك الحديدية في المنطقة عقب تفجيرات اليوم الاثنين في المستودع القريب من بلدة أريس في منطقة شيمكنت في جنوب كازاخستان.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وبدأت في إجلاء سكان آريس البالغ عددهم 45000 نسمة. لقد كانت الانفجارات في المستودع قوية بدرجة كافية ليتم تسجيلها من قبل دائرة الزلازل في البلاد.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وبدأت في إجلاء سكان آريس البالغ عددهم 45000 نسمة. لقد كانت الانفجارات في المستودع قوية بدرجة كافية ليتم تسجيلها من قبل دائرة الزلازل في البلاد.