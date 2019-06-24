إيران تهدد أمريكا.. حادث إسقاط الطائرة المسيرة يمكن تكراره

وصفت القوات الجوية الإيرانية إسقاطها لطائرة مسيرة أمريكية في الخليجk الأسبوع الماضي، بأنه “رد صارم” على الولايات المتحدة، وحذرت من أنه قد يتكرر.

وقال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي: “شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة.. بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره، والعدو يعرف ذلك”، حسبما نقلت وكالة “تنسيم” للأنباء، اليوم الاثنين.

وأشار المسؤول الإيراني إلى قدرات القوات المسلحة، التي جرى استعراضها خلال الأيام الأخيرة، وقال: إن “العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة، وتطورا، وتعقيدا إلى منطقة محظورة، ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة”.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات إلى إيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق، بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.

الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهو ما أقر به الجيش الأمريكي، الخميس الماضي. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران، ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: “ستعرفون قريبا”.