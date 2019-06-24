مريام فارس في موازين.. افتتحت حفلها بـ”صوت الحسن” وقدمت لوحة فنية فلكورية مغربية – فيديو

افتتحت النجمة اللبنانية، مريام فارس، حفلها في مهرجان موازين، ليلة أمس الأحد، بأغنية صوت الحسن، وفاجأت بها جمهورها، الذي حج إلى منصة موازين لحضور حفلها.

وحملت مريام فارس العلم المغربي، وهي تغني صوت الحسن، في بداية حفلها، قبل أن تقدم باقة من أغانيها، التي رددها معها الجمهور.

وكعادتها، أشعلت مريام فارس الأجواء برقصها على أنغام أغانيها، بطريقة استعراضية، تفاعل معها الجمهور بالهتافات.

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وعبر جمهور مريام فارس عن سعادته بحضور النجمة اللبنانية للمغرب مرة أخرى، ولقائهم بها في مهرجان موازين.

يذكر أن مريام فارس اعتلت منصة النهضة، بعد حفل قدمه الثنائي المصري أوكا وأورتيجا.