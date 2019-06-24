إطلاق نار يستهدف أهم مساجد سبتة..4 طلقات نشرت الرعب في المدينة

تسود حالة رعب في مدينة سبتة المحتلة صباح اليوم الإثنين، على خلفية تعرض أحد مساجد المدينة لإطلاق نار، فجر اليوم الاثنين.

ونقلت مواقع محلية، أن مسجد مولاي المهدي في المدينة المحتلة، تعرض على الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الإثنين، لإطلاق نار من شخص يركب دراجة نارية، وجه أربع طلقات في اتجاه المسجد.

وأوضحت ذات المصادر، أن الطلقات كانت موزعة ما بين داخل وخارج المسجد، في الوقت الذي كان عدد من المصلين يستعدون لمغادرة المسجد، إلا أنها لم تخلف أي إصابات.

مباشرة بعد الحادث، تدخلت شرطة المدينة المحتلة، لتطويق المسجد ومحيطه، لمنع تهريب أي أدلة من مسرح الجريمة، قبل أن تصل الشرطة العلمية لاستكمال التحقيقات اللازمة في مكان الحادث.

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الحادث، استهدف أحد أهم مساجد المدينة المحتلة، وهو المسجد المعروف بإشعاعه عند إقامة مراسيم استقبال شهر رمضان، منذ سنوات.

وتتجه تحقيقات الشرطة الإسبانية، نحو تحديد نوعية السلاح المستعمل في الاعتداء، ونوعية الدراجية النارية التي كان يمتطيها منفذه، لمحاولة الوصول إليه، وفك اللغز.