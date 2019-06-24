الباكالوريا .. تونس تطلق خدمة إعلان النتائج على “SMS” ومغاربة يطالبون بتطبيقها

تزامنا مع إعلان نتائج الامتحانات الإشهادية بالمغرب، والصعوبات التي يواجهها التلاميذ للولوج لموقع إعلان النتائج بسبب الضغط الكبير عليه، أطلقت الجارة تونس، فكرة جديدة لإعلان نتائج الامتحانات.

وأصدرت وزارة التربية التونسية، اليوم الإثنين، بلاغا تخبر فيه كافة المترشحين لامتحانات الباكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2019 أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لثلاث شركات اتصالات مختلفة.

وتقول وزارة التعليم التونسية، إن المترشحين بإمكانهم الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق إرسال رسالة قصيرة، لتسجيل الخدمة ابتداءا من اليوم الإثنين، بإرسال رقم التسجيل في الامتحان ورقم بطاقة التعريف الوطنية، للتمكن من التوصل بنتائجهم، التي سيتم الاعلان عنها غدا الثلاثاء.

إعلان وزارة التعليم التونسية لقي تفاعلا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، حيث قال الكثيرون منهم أن الاطلاع على نتائج الامتحانات الإشهادية في المغرب في وقت الذروة لا زال يواجه صعوبات تقنية، مطالبين الحكومة باستلهام التجربة التونسية.