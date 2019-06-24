هيفتي يزف النبأ السعيد لعشاق “الأسود”

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الأولى للأسود، أمس الأحد، ضد ناميبيا بسبب الإصابة، جاهزين للمواجهة القادمة، التي ستجمع النخبة الوطنية بكوت ديفوار.

وأشار هيفتي، أن الثلاثي يونس بلهندة، ونصير مزراوي، ومروان داكوستا، خضع لعلاجات مكثفة، وبالتالي سيكون حاضرا ضد كوت ديفوار، الجمعة المقبل، برسم ثاني مباريات المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

وعن درجات الحرارة المفرطة التي تشهدها مصر، أوضح طبيب المنتخب الوطني أنها لا تقلقه، مشيرا أن الجهاز الطبي يمتلك كل الإمكانيات، من أجل استرجاع الطراوة البدنية للاعبين بعد نهاية المباريات.

جدير بالذكر، أن زملاء زياش تمكنوا من الفوز على ناميبيا بهدف دون رد، ليتصدروا المجموعة الرابعة بشكل مؤقت، في انتظار إجراء المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، اليوم الاثنين، بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.