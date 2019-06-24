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طاليب يستهدف تعزيز صفوف الجيش من الدفاع الجديدي

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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بدأ عبد الرحيم طاليب، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، مهمته رفقة الفريق العسكري، بجس نبض مجموعة من اللاعبين، الذين أشرف على تدريبهم في الدفاع الحسني الجديدي، وذلك في أفق ضمهم إلى فريقه الحالي.

ويأتي على رأس الأسماء، التي يرغب طاليب في انتدابها للجيش، اللاعب محمد علي بامعمر، الذي انتهى عقده مع فارس دكالة بنهاية الموسم الرياضي الأخير.

ويرغب مدرب العساكر في التعاقد مع بامعمر لخبرته في البطولة الاحترافية، بعد أن دافع على ألوان عدة أندية، منها المغرب الفاسي، والرجاء الرياضي، ناهيك عن تجربته في الأدغال الإفريقية، علما أنه كان من صناع تتويج “الماص” بلقبي كأس “كاف”، والسوبر الإفريقيين، بالإضافة إلى مشاركته في دوري أبطال إفريقيا مع كل من الرجاء والدفاع الجديدي.

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