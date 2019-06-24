الوافي: 1,57٪؜ من مياه الشواطئ ملوثة.. ولا ينصح المصطافون بالسباحة في ثلاثة- فيديو

كشفت التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المغرب، عن وجود محطات شاطئية ملوثة يجب منع السباحة فيها خلال صيف 2019.

وقالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال تقديم مضامين التقرير صباح اليوم، إن عملية الرصد شملت عددا مهما من المحطات، وصل إلى 451 محطة موزعة على 169 شاطئا، تمتد من السعيدية شرقا إلى الداخلة جنوبا.

وأوضحت الوافي، أن افتحاص جودة مياه الاستحمام، أكد أن أغلب المحطات تعرف تحسنا لجودة مياه الاستحمام، باستثناء القليل منها، مشيرة إلى أن 98.43 بالمائة من مجموع المحطات المراقبة صالحة للاستحمام، بينما 1.57 غير صالحة.

ورصد التقرير عدم مطابقة معايير جودة مياه الاستحمام للمعايير في ثلاث شواطئ، ويتعلق الأمر بشاطئ جبيل. بطنجة، وشاطئ عين عتيق بالصخيرة، وشاطئ واد مرزك بالنواصر، والتي تم تصنيفها مياه ملوثة مؤقتا أو مياه من النوع الرديء.

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الافتحاص لهذا العام، وخاصة فيما يتعلق بتوصيف الملوثات والنفايات البحرية، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأوساط البحرية، بحسب الوافي.

وترى الوافي أن النفايات، وخاصة البلاستيك، تشكل أحد الرهانات التي يتطلب التغلب عليها، بحيث حوالي 70 إلى 80 بالمائة من النفايات المتواجدة في البحار وعلى مستوى السواحل مصادرها بريةّ، بينما الباقي ينتج عن الأنشطة البحرية، وتشكل منها البقايا البلاستيكية نسبة 60 إلى 80%.

ويسهر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على رصد جودة مياه الشواطئ، وشمل رصد هذا العام 169 شاطئا موزعة على 9 جهات ساحلية.