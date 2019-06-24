صاحبا “إلعب يلا” أوكا وأورتيغا في موازين.. غنام يرقص معها على المسرح وأمينوكس وسط الجمهور- فيديو

خلق الثنائي المصري، أوكا وأورتيجا، أجواء حماسية، في حفلهما، ليلة السبت في مهرجان موازين إيقاعات العالم، وصعد رفقتهما على المنصة الفنان المغربي فريد غنام، فيما كان الفنان أمينوكس وسط الجمهور الحاضر للحفل.

وقدم الفنانان المصريان باقة من الأغاني الشعبية المصرية الحديثة، التي حققا بها نجاحا كبيرا، أبرزها “إلعب يلا”، التي تفاعل معها الجمهور، بترديدها وتقليد طريقة المصرين في الرقص عليها.

ورافق أوكا وأورتيجا منذ بداية حفلهما، وحتى نهايته، راقصان، أثارا انتباه الجمهور بطريقة رقصهما الشعبية.

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وحلت الفنانة المصرية مي كساب ضيفة في الحفل، علما أنها زوجة أوكا، وصعدت إلى الخشبة وهي ترتدي القفطان المغربي.

وقدمت مي كساب، لجمهور موازين أغنيتها الجديدة رفقة الفنان المغربي فريد غنام، لأول مرة، قبل صدورها الرسمي، علما أنها صورت على شكل فيديو كليب في المغرب.

وكان أمينوكس من بين جمهور الحفل، الذي كانت نجمة الجزء الثاني منه، الفنانة اللبنانية، مريام فارس.