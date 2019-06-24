ألمانيا: إنفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية يحدث حفرة ضخمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتشفت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الإثنين، حفرة بعمق أربعة أمتار واتساع يمتد لعشرة أمتار، في إحدى الحقوق بوسط ألمانيا، مرجحة أن ذلك قد يكون نتاج انفجار قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في منتصف الليل.

(أ ب)

وقالت الشرطة إن الحفرة اكتشفت عصر الأحد قرب ليمبرغ ولم يكن ثمة مؤشرات على أن آلات زراعة أو أدوات أخرى تسببت فيها. وتحدث السكان عن سماعهم انفجار مدو وشعروا بهزة في الساعات الأولى من فجر الأحد.

(أ ب)

ولم يصب أحد. ونقلت الوكالة الألمانية الرسمية أن الشرطة قالت إن شكل الحفرة، من بين عوامل أخرى، دفع خبراء تفكيك المتفجرات لتأكيد أن قنبلة تسببت فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور 70 عاما على نهاية الحرب، يستمر العثور على قنابل لم تنفجر في ألمانيا.