عقوبات جديدة ضد إيران وأميركا تعزز أسطولها بالخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الإثنين، وصول 3 سفن حربية، بينها واحدة هجومية، إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران، فيما ستعلن الإدارة الأميركية عن عقوبات جديدة على طهران.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن بيان للبحرية الأميركية قوله إن السفينة الحربية الأميركية الهجومية البرمائية "USS Boxer"، وسفينة النقل البرمائية "USS John P. Murtha"، وسفينة إنزال المركبات البرمائية "ship USS Harpers Ferry" وصلت إلى منطقة الأسطول الخامس.

ويتمركز الأسطول الخامس الأميركي في منطقة الخليج بالبحرين، وهو مسؤول عن القوات البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

ويبلغ عدد الجنود الأميركيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في البحرين 9 آلاف و335 شخصا، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، إن الإدارة الأميركية ستعلن، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على إيران. وأضاف هوك أنه "بحث مع الأطراف الخليجية ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونقل النفط من المنطقة".

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وكشف المسؤول الأميركي أن واشنطن ستطلع مجلس الأمن على ما تم التوصل إليه من حقائق بشأن الهجمات الإيرانية.

وأوضح هوك أن التحدي الإيراني عالمي ويتطلب استجابة عالمية، والعقوبات على طهران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.

ويتوجه هوك إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وألمان من أجل بحث الملف الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للسعودية ولاحقا إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف إستراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

وجاءت الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.