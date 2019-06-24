"فيسبوك" تؤكد عدم تدخل روسيا في نتائج بريكست عام 2016

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدير فرع الاتصالات في عملاق التكنولوجيا "فيسبوك"، نيك كليغ، اليوم الإثنين، أنه بعد إجراء فحصين، أكد طاقم البحث، أنه ما من دليل على تدخل روسي في الاستفتاء الشعبي البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي أُجري عام 2016.

وجاء ذلك في حديث أجراه كليغ اليوم مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث قال: "لم نعثر على أي دليل يُشير إلى محاولة كبيرة من قبل قوى خارجية" للتأثير على التصويت في الاستفتاء.

وقال كليج إن الشركة أجرت دراستين باستخدام البيانات التي كانت في الفترة التي سبقت التصويت على بريكست، لمعرفة ما إذا كان هناك دليل على تدخل أجنبي، باستخدام نفس المنهجية التي استخدمت لتحديد التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.

وتأتي تصريحات كليغ الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني، قبل أن ينضم إلى العمل في "فيسبوك" أواخر العام الماضي، وسط حالة استقطاب شديد في أوساط البريطانيين بين من يؤيد الانفصال عن الاتحاد ومن يعارضه.

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وكان كليغ في السابق من أشد مؤيدي بريكست، إلا أنه بات اليوم يعارضه.

وقررت الشركة إجراء الفحصين إثر بلاغات بتدخل روسي محتمل في سير عملية الاستفتاء عام 2016، تماما كما تدخلت شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج انلاتيكا" في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام ذاته، إلا أنها لم تجد أي دليل على هذه الادعاءات.